МОСКВА, 7 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером продолжают расти на 4-5% на итогах встречи министров стран ОПЕК, а также стран-участниц сделки ОПЕК+ в Вене, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.26 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,76% — до 62,92 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 4,29%, до 53,71 доллара за баррель.

По итогам встречи министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года на полгода вперед. Из них 800 тысяч баррелей нефти, или 2,5% сокращения придется на страны ОПЕК и 400 тысяч (2%) — на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Кроме того, было заявлено, что в апреле в Вене состоится очередная встреча комитета министров для дальнейшего обсуждения хода реализации сделки. Иран, Венесуэла и Ливия были исключены из сделки ОПЕК+.

По мнению главы Минэнерго РФ Александра Новака, отсутствие решения ОПЕК+ могло бы значительно снизить цены на нефть. Министр считает, что диапазон цен в 55-65 долларов за баррель сбалансированной как для производителей, так и для потребителей.

При этом инвесторы не обратили внимания на данные по количеству буровых установок в США. Как сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в США по итогам недели к 7 декабря сократилось на 10 единиц, до 877 штук. Число газовых установок при этом выросло на 9, до 198 единиц. Таким образом, общее число установок снизилось на одну штуку, до 1075 установок.