МОСКВА, 7 дек /ПРАЙМ/. Цены на нефть пока стабилизируются в диапазоне 60-70 долларов за баррель с учетом сокращения добычи нефти ОПЕК+, ожидает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Мы считаем, что цены, вероятно, пока стабилизируются в коридоре 60-70 долларов (за баррель — ред.). С учетом того, что добыча сланцевой нефти продолжит расти высокими темпами, в следующем году дефицита на рынке быть не должно, несмотря на существенное сокращение добычи со стороны ОПЕК+", — ответил эксперт РИА Новости на вопрос, какой уровень цен на нефть ожидается в связи с сокращением добычи нефти ОПЕК+.

По словам эксперта, такой уровень цен в той или иной степени устраивает все стороны — и производителей нефти, и США как потребителей.

"Но возможны и сюрпризы — неясно, насколько стабильной будет добыча в Венесуэле, Ливии и Нигерии. Также цены могут реагировать на новости, касающиеся роста мировой экономики — хотя это и не наш базовый сценарий, но приближение рецессии могло бы временно обвалить цены", — добавил он.

По итогам встречи министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года на полгода вперед. Из них 800 тысяч баррелей нефти, или 2,5% сокращения придется на страны ОПЕК и 400 тысяч (2%) — на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.