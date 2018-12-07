БАКУ, 7 дек /ПРАЙМ/. Азербайджан в рамках соглашения ОПЕК+ взял на себя обязательство снизить нефтедобычу на 20 тысяч баррелей в день, до 763 тысяч баррелей в сутки, сообщила РИА Новости глава пресс-службы Минэнерго Азербайджана Замина Алиева.

"Азербайджанская Республика, суточная добыча которой в октябре составила 783 тысячи баррелей в сутки, взяла на себя обязательство снизить нефтедобычу на 20 тысяч баррелей. Тем самым, начиная со следующего года нефтедобыча Азербайджана должна сохраниться на уровне 763 тысячи баррелей в сутки", — сообщила Алиева.

По ее словам, министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов высоко оценил решение ОПЕК+.

"Господин министр считает, что сегодняшнее решение является важным шагом для производителей нефти и нефтяного рынка", — подчеркнула Алиева.