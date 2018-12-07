ВЕНА, 7 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров "Газпрома" может рассмотреть инвестпрограмму на 2019 год в январе-феврале, сказал РИА Новости председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

Отвечая на вопрос, когда совет директоров компании рассмотрит инвестпрограмму на 2019 год, он сказал: "Надо год закончить, как раз подвести итоги, а потом уже будем смотреть".

По его словам, рассмотрение может прийтись на "январь-февраль".

"Газпром" в ноябре понизил оценку инвестиций на 2019 год до 1,326 триллиона рублей по сравнению с планом в 1,4 триллиона рублей. В ноябре 2017 года председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что в 2019 году "Газпром" планирует инвестиции в размере 1,4 триллиона рублей.

Инвестпрограмма "Газпрома" на 2018 год составляет 1,496 триллиона рублей. Таким образом, в 2019 году инвестпрограмма может быть снижена на 11,5% по сравнению с 2018 годом.