ВЕНА, 7 дек /ПРАЙМ/. Совет директоров "Газпрома" может рассмотреть вопрос дивидендов за 2018 год в январе следующего года, сказал РИА Новости председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

Отвечая на вопрос, поддерживает ли он рост дивидендов компании за 2018 год, он сказал, что этот вопрос пока не рассматривался.

"Надо год закончить, посмотреть итоги года", — отметил Зубков.

Отвечая на вопрос, когда может пройти рассмотрение, он сказал: "Наверное, где-то в январе".

Начальник финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников 3 декабря сообщил, что менеджмент "Газпрома" рекомендует совету директоров увеличить дивиденды компании по итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом, это может быть "двузначная цифра".

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в июне одобрили дивиденды по итогам 2017 года на уровне 8,04 рубля на акцию, что соответствует выплатам по итогам 2016 года. Всего на выплату дивидендов направлено 190,335 миллиарда рублей, или 26,6% чистой прибыли по МСФО за 2017 год.