МОСКВА, 7 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером замедлили рост к концу торговой сессии, поднимаются на 1,9-2,4% после встречи министров стран ОПЕК, а также стран-участниц сделки ОПЕК+ в Вене, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,36% — до 61,5 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,88%, до 52,45 доллара за баррель. Ранее в ходе торговой сессии нефть дорожала на 5%.

По итогам встречи министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года на полгода вперед. Из них 800 тысяч баррелей нефти, или 2,5% от уровня добычи, придется на страны ОПЕК и 400 тысяч (2%) — на страны, не входящие в ОПЕК. Россия согласилась сократить добычу на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Кроме того, было заявлено, что в апреле в Вене состоится очередная встреча комитета министров для дальнейшего обсуждения хода реализации сделки. Иран, Венесуэла и Ливия были исключены из сделки ОПЕК+.

"Без сокращения (добычи нефть — ред.) на рынок бы оказывал сильное давление понижающий фактор. Я думаю, саудовцы попытались пройти по тонкому канату: с одной стороны, они хотят сохранить хорошие отношения с США (которые настаивали на сохранении текущих уровней добычи — ред.), с другой — они должны были согласиться на некоторое сокращение, потому что им нужна более высокая цена на нефть, чтобы сбалансировать свой бюджет", — приводит агентство Рейтер мнение вице-президента консалтинговой компании Stratas Advisors Джона Пайси (John Paisie).

При этом, по мнению других аналитиков, объем сокращения, согласованный ОПЕК+, будет недостаточным, учитывая прогнозируемый в будущем уровень поставок на рынок. "Относительно того, как велик будет объем поставок в будущем, это (сокращение — ред.) даже близко недостаточно для предотвращения роста запасов нефти в следующем году", — цитирует агентство слова президента Rapidan Energy Group в Вашингтоне Роберта Макналли (Robert McNally).