МОСКВА, 7 дек /ПРАЙМ/. Рынок нефти в пятницу вечером, после трех дней волнений, получил решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки на первую половину 2019 года. И хотя в целом решение было ожидаемым, в какой-то момент обсуждений показалось, что сделка может и сорваться.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Между тем в последнее время участники сделки говорили о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году и возможности вернуться к сокращениям добычи.

Решая судьбу нефтяного соглашения, на этой неделе страны ОПЕК и ОПЕК+ провели в Вене серию поистине драматических встреч. В среду, 5 декабря, состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, и рынок ожидал конкретных рекомендаций по уровням сокращения добычи нефти.

Комитет же в итоге рекомендовал сокращение добычи нефти участниками сделки в 2019 году, но без конкретного объема. Правда, появилась конкретика по срокам — сокращение рекомендовано на первое полугодие. Как пояснял министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи, в качестве базового уровня для снижения обсуждался сентябрь-октябрь 2018 года.

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

В четверг, 6 декабря, обсуждения продолжились на конференции стран ОПЕК, а присутствовавший накануне на заседании комитета ОПЕК+ в Вене министр энергетики РФ Александр Новак улетел в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета под председательством президента России Владимира Путина.

Перед конференцией ОПЕК министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих рассказал, что пока есть только различные предложения по уровню добычи нефти ОПЕК+ в 2019 году. По словам министра, ОПЕК+ обсуждала сокращение добычи на 0,5-1,5 миллиона баррелей в сутки. При этом он назвал адекватным объемом 1 миллион баррелей в сутки. Саудовская Аравия согласна взять октябрь 2018 года за базовый месяц сокращения добычи нефти, пояснял аль-Фалих.

Он рассказал и о позиции России, пояснив, что она готова снизить добычу, но до сих пор обсуждает разные варианты сокращения. Между тем Новак, находившийся в Петербурге, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать утечки информации о сложностях для России сократить добычу нефти сказал, что "вообще-то это не утечки". Он пояснил, что России из-за геологических и климатических условий сложнее сокращать добычу нефти, чем другим странам, особенно зимой.

В итоге страны ОПЕК в четверг после пяти часов работы все же не достигли общего решения по сокращению добычи нефти и решили продолжить обсуждение в пятницу утром, перед запланированным пятым заседанием всех стран ОПЕК+.

И хотя аль-Фалих привнес некий позитив на рынок, пояснив, что ОПЕК рассматривает в качестве базового сценария сокращение своей добычи на 1 миллион баррелей в сутки, все же напряженности было больше. Главной причиной этого казалась Россия, потому что, по словам саудовского министра, он не был уверен в достижении решения по сокращению добычи нефти ОПЕК+, так как неизвестно, согласится ли на это Россия.

В пятницу, 7 декабря, в Вену прибыл Новак. Он провел традиционную уже встречу тет-а-тет с аль-Фалихом, но при этом встретился также с министром нефти Ирана Бижаном Зангане и министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым.

При этом СМИ со ссылкой на источники начали сообщать, что уже Иран стал камнем преткновения для сделки. Переговоры по сокращению добычи нефти зашли в тупик из-за вопроса об участии в сделке Ирана, который отказывается принять "символическое сокращение добычи", передавало агентство Блумберг со ссылкой на неназванного делегата.

О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ

В итоге ОПЕК и ОПЕК+ все же смогли принять главное решение, поддержанное и Россией, и Ираном. Страны договорились сократить добычу нефти суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года на полгода вперед. Из них 800 тысяч баррелей нефти придется на ОПЕК и 400 тысяч — на страны вне картеля. Снижение добычи странами ОПЕК составит 2,5% от уровня октября 2018 года, остальными — 2%. Три страны получили исключения из сделки ОПЕК+: Иран и Венесуэла из-за санкций и Ливия в связи с нестабильной ситуацией в стране.

Для России, по словам Новака, сокращение добычи нефти составит 228 тысяч баррелей в сутки от 11,4 миллиона баррелей, которые были в октябре. Причем из-за технологических и климатических особенностей Россия будет снижать добычу в течение нескольких месяцев. Еще один крупный игрок — Саудовская Аравия — в октябре добывала 10,7 миллиона баррелей в сутки. В декабре ожидается примерно такой же уровень, а в январе страна снизит его до 10,2 миллиона баррелей в сутки, рассказал аль-Фалих.

Планируется, что в апреле министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ соберется снова, оценит ситуацию на рынке нефти и сделает необходимые поправки в соглашение о сокращении добычи. В апреле же состоится 176-я встреча ОПЕК. Как пояснил Новак, министерский комитет может встретиться и раньше, если будет необходимость.

По словам российского министра, при отсутствии решения о сокращении добычи цены на нефть могли бы значительно снизиться, а теперь как минимум есть надежда на то, что их текущий уровень сохранится. Цены ответили взаимностью и на итогах встречи ОПЕК+ сразу стали расти на 4-5%, хотя к концу торгового дня их рост замедлился примерно до 2%.