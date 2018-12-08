МЕХИКО, 8 дек /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что достижение соглашения в Вене по сокращению добычи позволит обеспечить справедливые и стабильные цены на нефть.

По итогам встречи министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года на полгода вперед.

"Это позволит сделать стабилизацию цен на справедливом уровне для производителей, потребителей и в целом экономики… Хочу поблагодарить Россию в лице президента Владимира Путина, Саудовскую Аравию, всех наших партнеров из ОПЕК и не входящих в ОПЕК", — заявил Мадуро по возвращении в Каракас из Москвы. Заявления транслировались в его Twitter.