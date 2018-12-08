ВЕНА, 8 дек /ПРАЙМ/, Мария Князева. Строительство "Северного потока-2" идет по графику, сильных препятствий к его реализации пока не чувствуется, заявил в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Идет нормально… Все идет по графику, который был согласован", — сказал он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года. В конце ноября сообщалось, что "Газпром" проложил около 300 километров "Северного потока-2".

Отвечая на вопрос, не чувствует ли он сейчас каких-то сильных препятствий для создания газопровода, Зубков сказал: "Пока нет. Пока идет все по плану".

ИНОЙ МАРШРУТ

Премьер Греции Алексис Ципрас по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что трубопровод TAP, который должен стать частью создаваемого "Южного газового коридора", может наполняться и российским газом, для этого есть все технические возможности, Греция будет продвигать эту позицию среди своих партнеров.

"Южный газовый коридор" (ЮГК) позволит поставлять в Европу газ, добываемый на шельфе Каспийского моря. Еврокомиссия, которая стремится к диверсификации источников и маршрутов поставки энергоносителей в страны Евросоюза, заявляла о поддержке этого проекта. К примеру, летом вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович сказал, что ЮГК является стратегически важным для энергетической безопасности Евросоюза.

Позиция ЕК по "Северному потоку-2" иная.

Зубков, отвечая на вопрос, как он оценивает возможность пустить российский газ по газопроводу TAP, сказал: "Я не знаю еще. По-моему, пока этот вопрос не рассматривается".

"Я думаю, пока еще нам надо заполнить… "Северный поток-2", "Турецкий поток" в первую очередь", — добавил он.

РАССЧЕТЫ В ЕВРО

Еврокомиссия на текущей неделе заявила, что странам ЕС следует содействовать более широкому использованию евро в отношениях с третьими странами в сфере энергетики. ЕК начинает консультации с участниками рынка о расширении использования евро, в частности, в торговле энергоносителями.

Зубков, говоря о том, был бы "Газпром" готов увеличивать долю рассчетов в евро с европейскими потребителями, отметил, что это зависит от покупателей. По его словам, компания готова рассчитываться в евро.

"Нам все равно", — сказал Зубков.

ДЕЛА КОМПАНИИ

Зубков не исключил, что совет директоров "Газпрома" может рассмотреть вопрос дивидендов за 2018 год в январе следующего года.

Начальник финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников 3 декабря сообщил, что менеджмент "Газпрома" рекомендует совету директоров увеличить дивиденды компании по итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом.

В январе-феврале, по словам Зубкова, совет директоров "Газпрома" может рассмотреть инвестпрограмму на 2019 год.

"Надо год закончить, как раз подвести итоги, а потом уже будем смотреть", — отметил он.