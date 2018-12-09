МОСКВА, 9 дек /ПРАЙМ/. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что решение ОПЕК о сокращении добычи нефти стало провалом политики вмешательства США, передает агентство IRNA.

"Несмотря на попытки США вмешаться в дела ОПЕК и подорвать баланс, благодаря сопротивлению стран-членов и усилиям министра нефти (министр нефти Ирана Бижан Зангане – ред.) их планы провалились", — сказал Роухани.

По итогам встречи министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+ в пятницу было принято решение о сокращении добычи нефти суммарно для всех стран на 1,2 миллиона баррелей в сутки с января 2019 года на полгода вперед.

Заместитель помощника госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон негативно относится к любым ограничениям свободного рынка, включая решения ОПЕК по нефти.