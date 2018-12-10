МЕХИКО, 10 дек /ПРАЙМ/. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в воскресенье, что тендеры на строительство нового крупного НПЗ в районе Дос-Бокас в штате Табаско будут объявлены не позднее марта 2019 года.

"НПЗ будет построен здесь, потому что нефть будет перерабатываться здесь же и не будет отправляться за рубеж. Это лучшее место для строительства нового НПЗ", — приводит заявление Обрадора на церемонии закладки символического камня предприятия портал Excelsior.

Глава Мексики подтвердил, что в 2019 году компании Pemex будут выделены дополнительные 75 миллиардов песо (порядка 3,6 миллиарда долларов) дополнительно к уже запланированным расходам, чтобы она могла наращивать добычу. Причем эти средства будут изысканы не за счет увеличения долга страны, а за счет программы экономии госсредств, объявленной ранее Обрадором.

Целью глава государства назвал увеличение добычи с нынешних менее чем 1,8 миллиона баррелей нефти до 2,4 миллиона баррелей в сутки в 2024 году. Новый НПЗ должен будет перерабатывать 340 тысяч баррелей нефти в сутки.