ВЕНА, 10 дек — ПРАЙМ. Австрийский нефтегазовый концерн OMV уже вложил в проект "Северный поток-2" 531 миллион евро и продолжит финансирование в 2019 году, сообщил РИА Новости глава концерна Райнер Зеле.

"К настоящему моменту мы перевели 531 миллион евро для реализации проекта", — сказал Зеле, уточнив, что речь идет о периоде до конца третьего квартала 2018 года.

По его словам, сумма финансирования в 2019 году будет зависеть от прогресса в реализации проекта. "Это зависит от того, сколько компания Nord Stream 2 запросит на 2019 год. У нас есть рамочный кредитный договор, в рамках которого компания Nord Stream 2 может запрашивать у нас суммы", — добавил он.

Проект "Северный поток-2 " предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года. Единственным акционером оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, является "Газпром".

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2 " суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.

В 2017 году Nord Stream 2 AG получила от европейских компаний 1,6 миллиарда евро, говорилось в презентации "Газпрома" к телефонной конференции для инвесторов.

Зеле сообщил также, что OMV и "Газпром" намерены в первом квартале 2019 года завершить сделку по покупке OMV доли в проекте разработки ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

"Алексей Миллер (глава "Газпрома" — ред.) и я совершенно ясно договорились, что в первом квартале следующего года намерены подписать соглашения и установить цены", — сказал Зеле.

Он уточнил, что речь идёт о сделке по продаже участков, а не по обмену активами.

"Газпром" и OMV в октябре подписали основополагающее соглашение о покупке австрийской компанией доли в 24,98% в проекте "Газпрома" по разработке участков 4А и 5А ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Российский газовый холдинг сообщил, что финальное соглашение по сделке стороны планируют заключить в начале 2019 года.

Ранее "Газпром" и OMV планировали сделку по обмену активами, в рамках которой OMV должна была получить 24,98% в проекте разработки ачимовских отложений Уренгойского месторождения, а "Газпром" — 38,5% в норвежской OMV Norge AS.