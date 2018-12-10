МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Русгидро" одобрил продажу 50% в Верхне-Нарынских ГЭС киргизскому ОАО "Электрические станции", говорится в сообщении российской компании.

"Совет директоров одобрил прекращение участия ПАО "Русгидро" в ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" путем продажи 2,5 миллиона штук простых именных акций акционерного общества, или 50% уставного капитала, в пользу ОАО "Электрические станции" (Киргизская Республика) по цене, определенной на основании отчета оценщика", — говорится в сообщении.

ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" зарегистрировано в октябре 2012 года в соответствии с соглашением между правительствами Киргизии и РФ о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций. В 2016 году власти Киргизии в одностороннем порядке расторгли соглашение с Россией о совместной реализации проекта. В ноябре 2018 года глава "Русгидро " Николай Шульгинов говорил, что компания подала иск в суд в Гааге.

"Русгидро" требует принятия ее доли в совместном предприятии ЗАО "Верхне-Нарынские ГЭС" в собственность киргизской компании "Электрические станции" и компенсации Киргизией затрат, понесенных "Русгидро" в связи с участием в проекте строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. 31 октября 2018 года "Русгидро" подала в международный арбитраж развернутое исковое заявление к Киргизии, возражения на которое она должна будет представить не позднее 15 апреля 2019 года, отмечается в сообщении.