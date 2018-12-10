ВАШИНГТОН, 10 дек — ПРАЙМ. Израиль вслед за поставками газа в Египет и Иорданию может начать такие поставки в Европу, заявил в понедельник помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.

"Появляются новые источники (поставок газа). Во время своей поездки в Европу я был в Восточном Средиземноморье, где можно видеть, как энергетический прагматизм преодолевает давние политические проблемы. Сейчас начал действовать трубопровод, по которому газ из Израиля поставляется в Египет и Иорданию, и потенциально на экспорт в Европу", — сказал он в ходе телефонного брифинга.

Брифинг помощника госсекретаря был посвящен "энергобезопасности Европы" и противодействию российскому проекту "Северный поток-2".

Фэннон напомнил, что США и ранее поддерживали и поддерживают проекты по диверсификации поставок газа в Европу, в частности проект поставок по так называемому южному коридору стоимостью более 40 миллиардов долларов, хотя прямых американских инвестиций там не было.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.

Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.