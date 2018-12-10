ВАШИНГТОН, 10 дек — ПРАЙМ. Украине предстоит еще многое сделать для реформирования компании "Нафтогаз", США плотно обсуждают с ними эту тему, заявил в понедельник помощник госсекретаря США по энергоресурсам Фрэнсис Фэннон.

"Это крупная государственная компания, для этого (реформирования) потребуется время. Мы очень рады, что предпринимаются некоторые значимые шаги. Конечно, еще должно быть сделано больше, и европейские партнеры также поделились с нами своими соображениями, у нас идут тесные обсуждения с украинцами об этом", — сказал он в ходе телефонного брифинга.

Он приветствовал то, что процесс движется вперед.

План реструктуризации "Нафтогаза" путем отделения деятельности по транспортировке и хранению природного газа был утвержден правительством летом 2016 года. Он предусматривает создание акционерных обществ "Магистральные газопроводы Украины" и "Подземные газохранилища Украины", которым будут переданы активы "Укртрансгаза" (входит в структуру "Нафтогаза").

В январе премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с членами набсовета "Нафтогаза" и определил ключевые задачи по реформированию компании, среди которых — продолжение наращивания добычи газа и ускорение процесса разделения и разукрупнения компании, формирование полноценного рынка газа на Украине.