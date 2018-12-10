МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марок Brent и WTI в понедельник вечером снижалась более чем на 3% на фоне возросшей волатильности на мировых фондовых биржах, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 22.36 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 2,71% — до 60 долларов за баррель. Минутами ранее показатель дешевел более чем на 3%. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 3,02% — до 51,02 доллара за баррель.

"Снова наблюдается корреляция фондового рынка и рынка нефти. Продолжающиеся опасения относительно мировой экономики и прогнозируемого спроса на нефть также оказывают все большее давление на нефтяные котировки", — цитирует агентство Рейтер мнение партнера компании Again Capital Management Джона Килдуффа (John Kilduff).

Основные фондовых биржи Европы и Азии закрылись снижением на 1-2%, американские фондовые индексы в основном демонстрируют негативную динамику в ходе торгов понедельника.

В число факторов, определяющих динамику фондовых рынков, входят опасения за перспективы торговых отношений США и Китая, скандал с задержанием финдиректора Huawei и перенос голосования британского парламента по вопросу соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).