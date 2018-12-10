МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Пожар произошел на газораспределительной станции (ГРС) "Хмелинец" в Липецкой области, работа ГРС остановлена, но газоснабжение потребителей продолжается за счет соседних станций, сообщили РИА Новости в компании "Газпром трансгаз Москва" (ГТМ).

"На ГРС "Хмелинец" был пожар. Причина пока не понятна. Пожар локализован, огня нет. ГРС сейчас отключена, но газоснабжение не прекращалось — потребителей обеспечивают через другие ГРС", — сообщили в пресс-службе компании.

Восстановление нормальной работы ГРС будет зависеть от причин, вызвавших инцидент, отметили в пресс-службе.

"Если этот пожар технологически не повлиял на агрегаты и оборудование, то значит, в ближайшее время работа будет восстановлена. Возможно, завтра с утра", — добавили в компании.