МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг эмитента и долгосрочный рейтинг обеспеченного долга испанской нефтегазовой компании Repsol до "Baa1" с "Baa2", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Ключевые показатели кредитоспособности Repsol значительно улучшились с 2016 года и в настоящее время соответствуют рейтингу Baa1. Отношение долга к EBITDA компании уменьшилось до 1.1x на состоянию на сентябрь 2018 года по сравнению с 3.3x в 2016 году", — отмечает Moody's.

Также сообщается, что в отличие от многих других нефтегазовых компаний ключевые показатели кредитоспособности Repsol улучшились не только в результате более высокой EBITDA и более активного генерирования денежных средств от операций (FFO), но также благодаря существенному сокращению долговой нагрузки.

Кроме того, уточняется, что несмотря на слабые финансовые показатели компании за первые девять месяцев 2018 года Moody's ожидает, что Repsol сможет поддерживать стабильность показателя FFO.

Repsol YPF, образованная в 1999 году путем слияния аргентинской YPF и испанской Repsol S.A., была крупнейшей негосударственной нефтегазовой компанией в Латинской Америке, входила в десятку ведущих нефтегазовых корпораций мира. Испанцам принадлежало 57,4% акций корпорации. Однако позднее аргентинские власти национализировали свою часть активов компании.