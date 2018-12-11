ТОКИО, 11 дек /ПРАЙМ/. Создание энергетического кольца между Россией, Китаем, КНДР, Южной Кореей и Японией будет стоить от 6,2 миллиарда до 7,6 миллиарда долларов, согласно опубликованным во вторник оценкам государственной южнокорейской энергокомпании KEPCO.

Компания представила в парламент Республики Корея технико-экономическое обоснование проекта, согласно которому 2,4 триллиона южнокорейских вон (около 2,1 миллиарда долларов) уйдет на соединение кабелем длиной около 1000 километров порта Владивосток с северной окраиной провинции Кёнгидо через территорию КНДР, сообщает информационное агентство Рёнхап.

Еще 2,9 триллиона вон (2,6 миллиарда долларов) потребуется для прокладки подводного кабеля длиной 370 километров от китайского порта Вэйхай в южнокорейский порт Инчхон по дну Желтого моря.

Для подключения к энергокольцу Японии KEPCO предлагает связать город Косон в провинции Кёнсан-Намдо с Китакюсю или Мацуэ на северном побережье Японии с помощью подводных кабелей на сумму от 1,9 триллиона до 3,3 триллиона вон (от 1,7 миллиарда до 2,9 миллиарда долларов).

"Большое энергетическое кольцо Северо-Восточной Азии может обеспечить стабильные поставки энергии при осуществлении (Сеулом) политики отказа от использования каменного угля и атомной энергии", — приводит агентство выдержки из доклада KEPCO.

Компания предлагает импорт электроэнергии из Китая и России для снижения внутренних цен на электричество в Южной Корее и сокращения эмиссии "парниковых газов", а остатки надеется продавать в Японию.

KEPCO работает над проектом энергокольца с китайской госкорпорацией SGCC, японской компанией SoftBank и монгольской инвестиционной Newcom, отмечает Рёнхап.

Впервые идею энергетического суперкольца в СВА выдвинул в 2011 году председатель компании SoftBank Масаёси Сон, который в Южной Корее по своему корейскому происхождению известен как Сон Чжон Ый, а переговоры заинтересованными сторонами по ее реализации были начаты на ВЭФ в 2017 году.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в сентябре этого года призвал во Владивостоке на ВЭФ как можно скорее приступить к реализации проекта создания энергетического суперкольца в Северо-Восточной Азии. Президент РФ Владимир Путин в ответ назвал идею создания энергокольца, объединяющего Россию, Китай, Японию и Республику Корея, вполне реализуемой.

Аналогичные проекты существуют также в Северной и Восточной Европе, а также в Африке.