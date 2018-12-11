МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Русгидро" по МСФО в январе-сентябре выросла в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка увеличилась на 4%, до 258,5 миллиарда рублей. EBITDA выросла на 13,1%, составив 81 миллиард рублей.

"Русгидро" — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно–проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "Русгидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.