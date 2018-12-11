САБЕТТА (ЯНАО), 11 дек — ПРАЙМ. Россия будет получать более 30 миллиардов долларов в год, если реализует проекты "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Как рассказывают наши представители бизнеса, в случае, если мы успешно реализуем два наших проекта: "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2", валютные поступления в нашу страну будут составлять в год более 30 миллиардов долларов", — сказал Медведев на совещании с членами госкомиссии по развитию Арктики.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая, ведется строительство дополнительной четвертой линии почти на 1 миллион тонн.

Запуск первой линии завода состоялся в декабре 2017 года. Вторая линия завода была запущена в начале августа, третья — в конце ноября. При этом вторая и третья линии завода были запущены со значительным опережением изначально запланированных сроков. Запуск четвертой линии, которая будет построена по собственной технологии сжижения газа "Новатэка" ("Арктический каскад") намечен на конец 2019 года.

"Арктик СПГ-2" — второй проект "Новатэка", связанный с производством сжиженного природного газа, после "Ямала СПГ". Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения, расположенного на Гыданском полуострове. В рамках проекта планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн в год каждая. Планируемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.