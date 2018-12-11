МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Минэнерго РФ поддерживает внедрение "умных счетчиков" учета газа и прорабатывает соответствующее поручение правительства, основной вопрос заключается в финансировании, один из возможных вариантов — возложить обязанность по установке "умных счетчиков" на газораспределительные компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Минэнерго России получило поручение правительства и проработает его в указанные сроки", — ответили в министерстве на соответствующий вопрос.

"В целом Минэнерго России поддерживает внедрение "умных приборов учета газа". Тем не менее, основным вопросом остается источник финансирования установки приборов учета. По мнению ведомства, возможны разные варианты оснащения потребителей "умными" приборами учета газа, один из возможных вариантов — возложить обязанность по установке и поверке приборов учета газа на газораспределительные организации, с соответствующей компенсацией затрат, источники которой также необходимо будет проработать", — прокомментировали в Минэнерго.

Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС до марта 2019 года проработать вопрос введения "умных счетчиков" на газ для потребителей, пользующихся центральным газоснабжением. На совещании эта тема подробно не обсуждалась, но в итоге попала в протокол, уточнили источники газеты в правительстве. Представитель Козака Илья Джус сообщил газете, что дано поручение о "первичной проработке вопроса". Позже он заявил журналистам, что обязательная установка для россиян "умных счетчиков" на газ не обсуждалась в правительстве РФ.