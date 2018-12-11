МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади сообщил, что обсудил с представителями "Газпром энергохолдинга" возможность выхода компании на рынок электроэнергии Ирака.

"Встретился с делегацией "Газпром энергохолдинга", которая рассказала подробно о деятельности компании и желании выйти на рынок электроэнергии Ирака. Я заявил о полной поддержки компании со стороны посольства, так как это очень важно для Ирака", — написал посол в своем микроблоге в соцсети Twitter.

ООО "Газпром энергохолдинг" (100%-ная "дочка" "Газпрома") — владелец контрольных пакетов акций компаний "Мосэнерго", ТГК-1 и ОГК-2, МОЭК, включающих в себя более 80 электростанций установленной мощностью около 39 ГВт (порядка 17% установленной мощности всей российской электроэнергетики).