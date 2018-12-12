ВЛАДИВОСТОК, 12 дек /ПРАЙМ/. РЖД завершили строительство подъездных путей для присоединения железнодорожной инфраструктуры Сахалинской ГРЭС-2 к станции Ильинск-Сахалинский Дальневосточной железной дороги, сообщает ДВЖД.

"ОАО "РЖД" в полном объеме выполнило свои обязательства по договору с ПАО "Русгидро" в части устройства железнодорожной ветки, которая будет использована для доставки угля на электростанцию", — говорится в сообщении.

Прокладка железнодорожной ветки протяженностью 6,1 километра началась менее полугода назад. За это время обустроена насыпь объемом 214,3 тысячи кубометров. Завезено 87,3 тысячи кубометров скального грунта и 12 тысячи кубометров путевого щебня. Построены девять водопропускных труб и одно искусственное сооружение через реку Жесминка.

В ходе предстоящего в 2019 году переустройства сахалинской колеи эту линию также приведут к общесетевому стандарту.

По данным ДВЖД, построенная инфраструктура может обеспечить ежесуточную доставку угля на склад ГРЭС-2 в объеме 1200-1500 тонн.

Сахалинская ГРЭС-2 — один из четырех инвестпроектов "Русгидро" на Дальнем Востоке, строящихся в соответствии с указом президента РФ. Проект включен в программу развития электроэнергетики Сахалинской области и признан приоритетным для финансирования правкомиссией по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Установленная электрическая мощность станции — 120 МВт. Годовая выработка электрической энергии будет достигать 840 миллионов кВт/ч. Объект возводится на западном побережье острова Сахалин в Томаринском районе, в 6 километрах от села Ильинское.

Новая станция предназначена заменить старые мощности Сахалинской ГРЭС и увеличить общую мощность островной изолированной энергосистемы Сахалина. В настоящее время строительство новой электростанции выполнено на 80%, монтаж технологического оборудования — на 70%.