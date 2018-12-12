МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. украинская компания "Нафтогаз" хочет привлечь суды США к разбирательству с российским "Газпромом" по спору о взыскании $2,6 млрд, которые ранее Стокгольмский арбитражный суд присудил украинской компании. Об этом в среду сообщает газета "Коммерсант".

"Нафтогаз Украины" 6 декабря текущего года подал исковые заявления в суды Северного и Южного округов Техаса. Ответчики — американское подразделение Gazprom Marketing & Trading (GM&T USA, входит в группу "Газпром") и консалтинговая компания DeGolyer & MacNaughton (ведущий аудитор запасов нефти и газа).

Оба ответчика по иску зарегистрированы в американском штате Техас.

"Нафтогаз" просит суд обязать ответчиков предоставить информацию и доступ к документам. По мнению истца, это поможет украинцам в процессе против "Газпрома" в Нидерландах.

"Газпром" отказался от комментариев изданию.