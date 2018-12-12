МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Shell предлагает увеличить проектную мощность будущего завода "Балтийский СПГ" до 13 миллионов тонн в год вместо планируемых 10 миллионов тонн, сообщил в интервью газете "Коммерсант" председатель Shell в России Седерик Кремерс.

"Мы хотели бы построить завод большей мощности. Мы считаем, что с учетом последних технологических решений в отрасли, роста мощности турбин и так далее более эффективным будет завод на 13 миллионов тонн в год. Тогда мощность каждой из двух очередей может составить 6,5 миллиона тонн", — сказал Кремерс в ответ на вопрос, по-прежнему ли планируется строительство завода исходя из мощности 10 миллионов тонн СПГ в год.

Между тем председатель Shell в России сообщил, что компания сравнивала "Балтийский СПГ" с проектами по сжижению в США, расположенными в Мексиканском заливе. "Оценивая стоимость сырьевого газа, инвестиционные и операционные затраты на его сжижение и транспортировку, мы пришли к выводу, что мы можем доставить газ с "Балтийского СПГ" на целевые рынки дешевле, чем заводы в Мексиканском заливе", — сказал Кремерс.

"Европа не будет главным целевым рынком "Балтийского СПГ", хотя часть объемов может туда попасть: так работает рынок, есть периоды высокого спроса и так далее. Но основными целевыми направлениями могут стать Западная Африка, Ближний Восток и южная Азия — Индия, Пакистан. Там газ с "Балтийского СПГ" будет более конкурентоспособным, чем СПГ из Мексиканского залива. Только при поставках дальше на восток американский СПГ, возможно, сможет конкурировать за счет более короткого транспортного плеча через Панамский канал", — продолжил он.

Запуск "Балтийского СПГ", по словам Кремерса, возможен в середине 2020-х годов. "Сейчас мы работаем над pre-FEED, затем нам нужно будет завершить FEED, провести тендеры, принять инвестрешение, а строительство может занять четыре-пять лет. Я бы сказал, запуск возможен в середине 2020-х годов", — заявил он.

"Газпром" и Shell в начале октября подписали соглашение о разработке технической концепции "Балтийского СПГ", проект которого предполагает строительство завода по производству СПГ мощностью 10 миллионов тонн в год в порту Усть-Луга Ленинградской области. Предусмотрена возможность увеличения мощности проекта до 15 миллионов тонн в год.