МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Крупнейшее трубоукладочное судно Pioneering Spirit начнет работу по глубоководному строительству "Северного потока-2" в водах Финляндии на следующей неделе, следует из сообщения Nord Stream 2 AG.

"Трубоукладочное судно Pioneering Spirit войдет в Балтийское море через мост Большой Бельт (Дания), чтобы присоединиться к флотилии судов, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Cудно приступит к трубоукладке в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии на следующей неделе", — говорится в сообщении.

"На несколько дней судно остановится в Дании для проведения мобилизационных работ, после чего проследует к ИЭЗ Финляндии, чтобы продолжить укладку первой нитки газопровода", — отмечается в сообщении.

Pioneering Spirit принадлежит швейцарской компании Allseas, которая в апреле подписала контракт с Nord Stream 2 на трубоукладку морской части "Северного потока-2". Ранее судно вело глубоководную укладку труб "Турецкого потока".

Сейчас работы по укладке труб морской части газопровода ведут два судна Allseas: Audacia работает на мелководье в Германии, Solitaire — в водах Финляндии. По состоянию на конец ноября Nord Stream 2 построил около 300 километров "Северного потока-2".

Ранее палата представителей конгресса США единогласно приняла резолюцию о противодействии "Северному потоку-2". Документ призывает президента поддержать европейскую энергобезопасность через диверсификацию и меньшую зависимость от поставок из России, а также поддерживает введение санкций в вопросе "Северного потока-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании. Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.