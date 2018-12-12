МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Импортный газ, который Украина получает из Европы, в ноябре вновь подорожал. По данным Государственной фискальной службы страны, его средняя цена составила 9,471 тысячи гривен (339,2 доллара) за 1 тысячу кубометров. Для сравнения, в октябре кубометр газа для Украины обходился примерно в 323 доллара. В сентябре цена газа впервые с апреля превысила отметку в 300 долларов за тысячу кубов.

При этом средняя экспортная цена газа "Газпрома" в третьем квартале 2018 года составила 251 доллар за тысячу кубометров, увеличившись на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В конце октября зампред правления "Газпрома" Александр Медведев говорил, что компания ожидает среднюю экспортную цену газа в 2018 году на уровне 248 долларов за тысячу кубометров и выше.

Украина прекратила закупать российский газ с ноября 2015 года. Страна импортирует его по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши. Российско-украинские газовые контракты, истекающие в 2019 году, являются сейчас предметом судебных разбирательств в Стокгольмском арбитраже.

ОСОБЕННОСТИ СПОТОВОЙ ТОРГОВЛИ

По мнению экспертов, причины подорожания газа для Украины лежат не в политической, а в экономической плоскости. "Похоже, что когда Киев заключал соглашение о реверсе российского газа, он не совсем понимал специфику рынка. Если в контракте с "Газпромом" действовала привязка к ценам на нефть и нефтепродукты в портах Италии, то реверсный газ привязан к спотовому рынку", — пояснил ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.

Эти факторы по-разному влияют на стоимость газа. В случае с нефтяной привязкой цены растут или снижаются в зависимости от рыночных котировок с лагом примерно в полгода. Таким образом, нынешний спад нефтяных цен будет отыгран в цене газа по долгосрочным контрактам ближе к весне. Ситуация на спотовом рынке иная – когда там дефицит, растет спрос и, как следствие, цена газа. Спрос стабильно растет с началом отопительного сезона.

В этом году ситуация усугубляется давлением со стороны азиатских рынков. Китай продолжает переходить с угля на газ, скупая все излишки на спотовом рынке. Таким образом, все дополнительные объемы, которые могли бы повлиять на рынок, уходят в Азию, и европейцы потеряли весь летний подготовительный период. Заполнять хранилища они начали лишь осенью, поэтому объемы там ниже средних, рассказал Юшков.

Спотовый рынок тем и отличается от поставок по долгосрочным контрактам, что цена может резко и сильно меняться в зависимости от реальной конъюнктуры, согласен аналитик ИХ "Финам" Алексей Калачев.

"По долгосрочным контрактам оговаривается стабильный объем поставок, а цена рассчитывается по формуле и действует некоторое время. На спот-рынке все определяет соотношение спроса и предложения, в моменты дефицита цена может взлетать, а при избытке падать", — сказал он.

По его мнению, общий рост цен на газ, следующий с отставанием за рынком нефти, мог совпасть с локальным ростом спроса на газ в связи с наступлением холодного времени года. "Добавим сюда тот факт, что вторичная покупка и поставка по реверсу заведомо дороже прямых поставок. И, конечно, посредников в такой схеме больше, а покупатель практически лишен возможности выбора. Вот такой букет вполне мог привести к резкому росту стоимости газа, покупаемого Украиной", — считает он.

При этом Калачев напомнил, что долгосрочные контракты тоже имеют неприятную изнанку. Даже если цена будет установлена ниже рыночной, такие контракты, как правило, содержат условие оплаты определенного объема газа, независимо от реального потребления в тот или иной период. Ведь оговоренный объем зарезервирован под эти поставки. В результате может оказаться, что реальная цена фактически полученного газа окажется не ниже рыночной.

ВОЗВРАТА НЕ БУДЕТ

Так или иначе, всю зиму Украина проживет с дорогим газом. И нынешний уровень цен – далеко не предел. Ближе к весне объем газа в подземных хранилищах снижается, что еще сильнее увеличивает дефицит, спрос, и, как следствие, стоимость, констатируют эксперты.

При этом они уверены, что возвращаться к российскому газу Киев не будет, невзирая на то, что контракт еще действует, а украинской экономике для полноценного функционирования необходимы дешевые энергоносители.

"Политика в этом случае важнее экономики, иначе не было бы реверса, который заведомо невыгоден", — пояснил Юшков.

По его мнению, украинские власти традиционно продолжат оправдывать рост тарифов на газ внутри страны тем, что это "плата за независимость". Кроме того, сейчас говорят, что увеличивать тарифы требует МВФ. Но сейчас внутренние цены на газ для украинских потребителей зачастую выше европейских, поэтому претензии потребителей теперь начнут объяснять ростом спотовых цен. На самом деле, повышение тарифов – попытка создания прибыльного рынка для сбыта украинских частных компаний. По сути это помощь своему бизнесу, невзирая на интересы потребителей, считает Юшков.

Возврат к покупке газа в России возможен, лишь если покупать больше станет просто негде, полагает Калачев. "Или если предложенные условия будут очень уж выгодными, что вряд ли произойдет. И конечно, политика здесь является определяющим фактором", — заключил он.