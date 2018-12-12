МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Главный исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко пообещал привлечь российский "Газпром" к ответственности в случае дальнейшего уклонения от выплаты 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

"Газпром" продолжает дерзко не выполнять решение международного арбитража. Даже несмотря на то, что "Газпром" проиграл в апелляционном суде Швеции по приостановке принудительного исполнения решения арбитража. То есть нет никаких законных оснований у "Газпрома" не платить нам по этому решению. Если подтвердятся недобросовестные действия "Газпрома" по уклонению от исполнения решений судов — они будут привлечены к ответственности", — написал Витренко в среду на своей странице в Facebook.

По его словам, США — это "не последняя юрисдикция, где "Газпром" ждут проблемы". Ранее в среду газета "Коммерсант" написала, что "Нафтогаз Украины" пытается привлечь американские суды к разбирательству с "Газпромом" о взыскании 2,6 миллиарда долларов, которые присудил украинской компании Стокгольмский арбитраж.

Комментариями "Газпрома" РИА Новости пока не располагает.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.

В сентябре апелляционный суд Швеции отменил свое предыдущее постановление, которое блокировало попытки "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" в рамках спора по газовым контрактам. "Газпром" заявил, что намерен добиваться пересмотра этого решения. Кроме того, "Газпром" оспаривает обеспечительные меры по требованиям "Нафтогаза" в судах Швейцарии, Великобритании и Нидерландов.