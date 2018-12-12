БРЮССЕЛЬ, 12 дек /ПРАЙМ/. Европарламент принял в среду на сессии в Страсбурге резолюцию, в которой призвал отменить реализацию проекта "Северный поток-2".

"ЕП вновь заявляет о решающей роли Украины в европейской сети энергоснабжения; осуждает строительство трубопровода "Северный поток-2", поскольку это политический проект, представляющий угрозу европейской безопасности и усилиям по диверсификации энергоснабжения; призывает к отмене проекта", — говорится в документе.

Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Резолюция и доклад о реализации соглашения об ассоциации ЕС-Украина подготовлены и внесены комитетом по иностранным делам ЕП.

Парламент принял резолюцию 433 голосами "за", 105 "против" при 30 воздержавшихся, оценив последние события, связанные с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, которое вступило в силу в 2017 году.

В ЕП находится на рассмотрении еще один проект резолюции с аналогичным призывом. Проект об отношениях ЕС с РФ, в котором содержится требование "остановить" реализацию "Северного потока-2", ранее был внесен на рассмотрение комитета по иностранным делам, его автором выступила евродепутат от Латвии Сандра Калниете.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.