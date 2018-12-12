МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Стороны конфликта в Йемене в среду договорились возобновить экспорт нефти и газа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на делегатов обеих сторон.

Переговоры по Йемену под эгидой ООН начались на прошлой неделе в Швеции с участием делегаций повстанцев-хуситов и правительства.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Эр-Риядом.