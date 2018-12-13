МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания Total продаст долю в 4% в шельфовом проекте Ichthys LNG в Австралии его оператору INPEX за 1,6 миллиарда долларов, говорится в релизе Total.

"Total подписала соглашение о передаче 4% доли участия в СПГ-проекте Ichthys в Австралии управляющему партнеру INPEX за общую сумму 1,6 миллиарда долларов", — сообщила компания.

Сделка, которая подлежит одобрению регулирующих органов Австралии, уменьшит долю Total в проекте с 30% до 26%. Доля австралийской INPEX вырастет до 66,245%.

"Эта сделка является результатом регулярного пересмотра нашего портфеля с целью оптимизации распределения капитала. Ichthys является одним из австралийских проектов в сфере СПГ, которые, к сожалению, столкнулись с серьезными перерасходами и задержками на этапе строительства", — приводятся в релизе слова президента по разведке и добыче Total Арно Бреяка (Arnaud Breuillac). При этом он отметил, что компания по-прежнему привержена участию в проекте, так как текущая доля в нем способствует росту объемов производства Total и увеличению денежного потока.

Добыча газа для СПГ-завода Ichthys началась в конце июля, а экспорт СПГ с проекта стартовал в конце октября. Как ожидается, шельфовые установки Ichthys будут добывать в день до 1,65 миллиона стандартных кубических футов газа (293 тысячи баррелей нефтяного эквивалента) и 100 тысяч баррелей конденсата. Всего завод Ichthys будет производить 8,9 миллиона тонн СПГ в год.

Total — третий по величине нефтедобытчик в Европе. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте "Ямал СПГ", где основным акционером является "Новатэк".