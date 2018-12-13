МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Польская нефтегазовая компания PGNiG получит третью в текущем году спотовую поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США на терминал в Свиноуйсьце, сообщила компания.

"PGNiG получит груз СПГ на терминал Свиноуйсьце, который будет поставлен компанией Centrica LNG Company Limited. Это будет третья спотовая поставка на этот терминал в этом году", — говорится в сообщении компании. Газовоз придет в четверг.

Масса груза составит 65 тысяч тонн СПГ, что после регазификации даст объем в 90 миллионов кубометров газа.

"Мы последовательно создаем портфель контрактов на поставки СПГ, который был бы диверсифицирован не только по источникам поставок, но и в смысле условий контрактов. Поэтому помимо подписания долгосрочных и среднесрочных контрактов, мы по-прежнему заинтересованы в выгодных предложениях на спотовом рынке", — приводятся в пресс-релизе PGNiG слова президента правления польской компании Петра Возняка.

В ноябре 2017 года PGNiG подписала пятилетний контракт на поставку сжиженного газа из США с британской компанией Centrica.