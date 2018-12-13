АФИНЫ, 13 дек — ПРАЙМ. Первый груз сжиженного природного газа из США поступит в Грецию до конца этого года, он будет перекачан в новый недавно запущенный резервуар станции СПГ Реветуса, сообщило министерство окружающей среды и энергетики Греции в четверг.

"Это первая партия СПГ, которая импортируется из США в Грецию, скрепляя взаимные усилия двух стран по более тесному сотрудничеству в области энергетической безопасности в регионе Юго-Восточного Средиземноморья. Природный газ будет играть переходную роль в обеспечении энергетической безопасности Греции в контексте реструктуризации энергетического баланса и производства энергии из возобновляемых источников для достижения уровней, установленных в Национальном плане по энергетике и климату", — заявило Минэнерго.

В соответствии с соглашением между греческой газовой компанией DEPA и американской CHENIERE, доставка груза СПГ объемом 150 тысяч кубических метров (или 1 000 000 МВтч) состоится 29 декабря.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время визита в США в октябре 2017 года и переговоров с президентом Дональдом Трампом заявил, что Греция намерена закупить американский СПГ.

Сообщение о первой поставке совпало с началом стратегического диалога США и Греции. Он проходит в США, греческую делегацию возглавляет первый замминистра иностранных дел Йоргос Катрунгалос. Возможно, что по итогам встреч будет объявлено о визите Ципраса в Америку в начале 2019 года — феврале-марте.