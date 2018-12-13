МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Более 6 миллиардов евро проинвестировано в строительство газопровода "Северный поток-2", говорится в статье председателя правления Wintershall Марио Мерена, опубликованной на датском новостном портале Altinget.

"К настоящему времени было проинвестировано более 6 миллиардов евро", — говорится в статье главы Wintershall, которая является одним из европейских партнеров "Газпрома" по проекту.

Единственным акционером оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, является "Газпром". Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2 " суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.

Проект "Северный поток- 2 " предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Окончание строительства запланировано на конец 2019 года.