МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Нигерия подала иск в лондонский коммерческий суд на сумму 1,1 миллиарда долларов против Royal Dutch Shell и Eni по делу о сделке 2011 года, связанной с нефтяным месторождением OPL 245, сообщает агентство Рейтер.

"Утверждается, что сумма на покупку (OPL 245 – ред.), которую якобы выплатили Федеративной Республике Нигерии, на самом деле была немедленно передана компании, подконтрольной Дэну Этете, бывшему министру нефти Нигерии", — сообщило агентство. OPL 245 также фигурирует в продолжающемся коррупционном деле в Милане с участием бывших и действующих руководящих лиц Shell и Eni.

Миланская прокуратура начала расследование этого дела, в рамках которого нынешнему главе Eni Клаудио Дескалци и его предшественнику на этом посту Паоло Скарони были предъявлены обвинения по статье "международная коррупция", четыре года назад. Речь идет об обстоятельствах получения ими в 2011 году концессии на разработку одного из крупнейших нефтяных месторождений на шельфе Нигерии OPL 245. В то время Скарони был полномочным управляющим Eni, а Дескалци возглавлял управление, занимающееся геологоразведкой и добычей нефти.

По данным следствия, в рамках этой сделки представители западного бизнеса дали нигерийским партнерам взятки на общую сумму 1,3 миллиарда долларов. При этом топ-менеджеры и их посредники обвиняются прокуратурой в коррупции, а сами нефтегазовые группы — в нарушении закона 231 от 2001 года об ответственности компаний за преступления, совершенные их сотрудниками.

В январе текущего года Нигерия подала иск в лондонский суд против американского банка JP Morgan Chase на 875 миллионов долларов. Нигерия обвинила банк в халатности при переводе средств в рамках сделки 2011 года между нефтяными компаниями Royal Dutch Shell, Eni и рядом других и оператором Malabu Oil & Gas, который принадлежал Этете. Нефтедобывающие компании осуществили платеж в размере 1,3 миллиарда долларов для приобретения нефтяного месторождения OPL 245. Нигерия позже признала сделку незаконной.