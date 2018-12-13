МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК "Нафтогаз Украины" и обязал три компании предоставить информацию об активах российского "Газпрома" в Европе, сообщает "Нафтогаз".

"Суды уже удовлетворили требования "Нафтогаза" на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York. В ближайшие дни "Нафтогаз" направит этим компаниям соответствующие повестки", — говорится в сообщении на официальном сайте "Нафтогаза".

По информации "Нафтогаза", финансовая компания GLAS Americas может иметь информацию о местонахождении акций швейцарской компании Nord Stream 2 AG, оператора "Северного потока-2", единственным акционером которой является "Газпром". Deutsche Bank Trust Company Americas — американский банк-корреспондент Газпромбанка, в котором имеется счет "Газпрома". Bank of New York Mellon — банк, который управляет программой глобальных депозитарных расписок "Газпрома" и может владеть информацией о последних операциях "Газпрома" с акциями его голландских дочерних компаний.

Комментариями "Газпрома" РИА Новости пока не располагает.

В среду главный исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко пообещал привлечь "Газпром" к ответственности в случае дальнейшего уклонения от выплаты 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам "Газпрома" в Нидерландах.

В сентябре апелляционный суд Швеции отменил свое предыдущее постановление, которое блокировало попытки "Нафтогаза" арестовать активы "Газпрома" в рамках спора по газовым контрактам. "Газпром" заявил, что намерен добиваться пересмотра этого решения. Кроме того, "Газпром" оспаривает обеспечительные меры по требованиям "Нафтогаза" в судах Швейцарии, Великобритании и Нидерландов.