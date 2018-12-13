МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть растут в четверг вечером, при этом нефть марки WTI дорожает более чем на 3%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.32 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 3,01% — до 52,69 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 2,24% — до 61,5 доллара за баррель.

Ранее в четверг был опубликован декабрьский доклад МЭА, в котором говорится, что агентство резко понизило прогноз по росту предложения от стран вне ОПЕК в 2019 году — на 415 тысяч баррелей в сутки, до 1,5 миллиона баррелей в сутки. Прогноз понижен в связи с новой сделкой стран ОПЕК+ по сокращению добычи, согласно которой 10 не входящих в ОПЕК стран обязались снизить свою добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

При этом агентство добавило, что соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2018 года снизит волатильность рынка, но говорить об эффективности сделки пока рано.