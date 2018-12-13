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МОСКВА, 13 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть растут в четверг вечером, при этом нефть марки WTI дорожала более чем на 3%, трейдеры оценивают прогнозы по добыче сырья от Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.43 мск стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 2,76% — до 52,56 доллара за баррель. Ранее показатель поднимался более чем на 3%. Цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 2,19% — до 61,47 доллара за баррель.

Ранее в четверг был опубликован декабрьский доклад МЭА, в котором говорится, что агентство резко понизило прогноз по росту предложения от стран вне ОПЕК в 2019 году — на 415 тысяч баррелей в сутки, до 1,5 миллиона баррелей в сутки. Прогноз понижен в связи с новой сделкой стран ОПЕК+ по сокращению добычи, согласно которой 10 не входящих в ОПЕК стран обязались снизить свою добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

При этом агентство добавило, что соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2018 года снизит волатильность рынка, но говорить об эффективности сделки пока рано.

Аналитик Jefferies Джейсон Гаммел (Jason Gammel), чье мнение приводит агентство Рейтер, считает, что такой фактор, как сокращение добычи, может поддержать рынок нефти в первой половине следующего года. Однако он добавил, что рост добычи в США "почти неизбежно ускорится во второй половине 2019 года из-за увеличения пропускной мощности трубопровода на месторождении Permian"??. По мнению аналитика, к началу 2020 года рынок может вернуться к переизбытку предложения.