МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Власти Забайкалья рассматривают варианты модернизации неэффективной электрической и тепловой генерации, не повышая при этом тарифы на энергоресурсы для населения, сообщил РИА Новости врио губернатора края Александр Осипов.

"Здесь два уровня решения проблемы. Один из них краткосрочный — это сегодня принимать обоснованные тарифные решения, исключать все факторы ускоренного роста тарифов. Второй — более длительный: это изменять те условия, которые приводят к более высокому уровню тарифов в Забайкалье, чем в других регионах. Он более сложный", — рассказал Осипов.

Он добавил, что руководство края следит за запросами тарифно-регулируемых компаний на повышение тарифов и старается принимать всё, чтобы сдержать их рост.

"Как один из примеров — тариф на тепло. Есть ряд обстоятельств. У нас край не газифицирован, более того, мощности, которые у нас построены, например, по когенерации — там, где идет одновременное производство и электроэнергии, и тепла — эти объекты построены, например, в 1936, в 1961 году. Поэтому понятно, что они по топливной, энергетической эффективности не соответствуют современным требованиям и нормам. Естественно, это приводит к завышенной стоимости. По этой части мы ориентируем компании, не позволяем им поднимать тарифы, с другой стороны — принимаем решения о том, как можно их модернизировать, построить новые, чтобы в долгосрочном периоде мы эту проблему решили", — рассказал он.

Осипов добавил, что топливные компании обращались к правительству края с просьбой поднять тарифы на тепло, но власти решили ограничить рост тарифов в пределах 1,7% с 1 января.

Премьер России Дмитрий Медведев в ноябре утвердил средние индексы повышения тарифов ЖКХ для регионов на 2019 год. Плата за коммунальные услуги во всех регионах РФ будет повышена дважды: в январе тарифы проиндексируют на 1,7%, в июле повышение составит от 2 до 4,8% в зависимости от региона.