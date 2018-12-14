ВЛАДИВОСТОК, 13 дек /ПРАЙМ/. Объем использования газа в Приморье за пять-десять лет увеличится в восемь раз, сообщил журналистам во Владивостоке зампред правления "Газпрома" Валерий Голубев.

"Сегодня Приморский край потребляет чуть более 1 миллиарда кубометров газа, в основном это ТЭС Владивостока, это те контракты, которые подписаны с определенным развитием, предполагают, что в течении пять-десять лет объем газа в Приморья вырастет в восемь раз. Это уже подписанные контракты. Есть много инициатив, которые тоже должны сделать свое развитие", — сказал он.

По его словам, есть программа газификации Приморья на пять лет, в нем предусмотрен объем инвестиций со стороны Газпрома и Приморья в размере более 55 миллиардов рублей, он выполняется успешно.

"В 2019 году мы заканчиваем 12 объектов строительства, почти все прошли проектирование, получили экспертизу, сегодня нужно провести испытания", — добавил зампред правления "Газпрома".

Также Голубев отметил, что сейчас идут проектирования по другим проектам.