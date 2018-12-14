ВЛАДИВОСТОК, 14 дек /ПРАЙМ/. "Газпром" уже вложил в программу газификации Приморья половину из запланированных средств, сообщил журналистам во Владивостоке зампред правления компании Валерий Голубев.

"У нас до 2020 года должно быть в совокупности 55 миллиардов рублей, 16 — это затраты которые должен понести край на подготовку потребителей, 39 — это ответственность "Газпрома". Что касается нашей части, мы закончили почти согласование нашей инвестпрограммы на 2019 год… Сегодня у нас использована половина из 39 миллиардов. Это газпровод — отвод на Большой Камень и вторая очередь строит газопровода — отвода и газораспределения станций Находка, бухта Врангель и ВНХК – то, что должно быть построено. Мы должны наши стройки синхронизировать с появлением этих промышленных площадок. Там технических проблем нет. Но потребители не будут готовы, поэтому нужно синхронизировать", — сказал Голубев.

По его словам, как будут использовать средства по конкретным адресам, решится в ближайшие два-три месяца месяца.