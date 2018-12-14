МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Экспорт нефти из России в 2018 году по системе "Транснефть" сократился примерно на 5 миллионов тонн, в том числе из-за соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи, заявил глава "Транснефти" Николай Токарев.

"По той статистике, которая сегодня у меня есть, экспорт нефтепродуктов прирос буквально, в части нашей, на 0,7 миллиона тонн. Это дизельное топливо. В целом экспорт нефтепродуктов очень в небольшом объеме увеличился, и прогноз на следующий год тоже порядка 1,5 миллионов тонн. То есть это сопоставимо с теми объемами экспорта, которые были в этом году", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Но экспорт нефти реально сократился на порядка 5 миллионов тонн. Тут не только объективные какие-то причины, но и решения, связанные с соглашением по ОПЕК", — добавил он.