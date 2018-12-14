МИНСК, 14 дек — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не требует от Москвы низкой цены на газ, а "как в Смоленске" — в 70 долларов за тысячу кубометров.

"Низких цен на газ мы не требуем, дайте нам 70 долларов, как в Смоленске. У нас все это в два-три раза дороже… Мы требуем, чтобы были исполнены наши договоренности, они пронизывают все наши соглашения и договоры, о равных условиях для субъектов хозяйствования", — заявил Лукашенко в пятницу на встрече с российскими медиа.

По словам президента, для белорусской стороны "очень важен… показатель в себестоимости любой продукции, как цена на газ". "Да, 2019 год у нас определен (127 долларов за тысячу кубометров — ред.), но мы договаривались, что в середине этого года мы определимся аж до 2025 (года — ред.)", — сказал Лукашенко.

Однако, по его утверждению, "Россия не стала даже вести переговоры, хотя мы с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным) об этом договорились в Питере". По мнению белорусского лидера, "это неправильно". "Договорились, надо двигаться. Мы не знаем, что будет с 2020 года. А природного газа 25 миллиардов кубов мы потребляем", — уточнил глава государства.