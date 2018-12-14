УФА, 14 дек — ПРАЙМ. "Башнефть" до конца 2019 года намерена пробурить вторую поисковую скважину на месторождении "Салман" в Ираке, заявил президент компании Андрей Шишкин на внеочередном заседании акционеров "Башнефти".

Он отметил, что реализация международных проектов компании в Ираке и Мьянме продолжается в полном соответствии с лицензионными соглашениями.

"Как вы помните, в прошлом году мы завершили бурение первой поисковой скважины глубиной более 4 тысяч метров, было открыто новое месторождение "Салман". В этом году мы провели испытания, по результатам которых скважина признана успешной. До конца 2019 года планируется пробурить вторую скважину для уточнения параметров открытого месторождения", — сказал Шишкин.