МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть в пятницу вечером продолжают находиться в "красной зоне" на фоне волатильности на мировых фондовых рынках и роста курса доллара к другим основным мировым валютам, при этом падение котировок уже достигало 2,5% по марке WTI, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.41 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 2% — до 60,22 доллара за баррель, стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,3% — до 51,37 доллара за баррель.

По мнению сырьевого аналитика UBS Wealth Management Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), слова которого приводит издание Wall Street Journal, укрепление курса доллара в сочетании с волатильностью на фондовых рынках привело к снижению стоимости нефти.

Основные фондовые индексы США снижаются в ходе торгов пятницы более чем на 1,5%, при этом биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Европы закрылись в существенном минусе. Основным фактором, оказавшим давление на мировые фондовые площадки, стали слабые статданные из Китая, которые усилили опасения относительно перспектив экономики страны.

Помимо этого, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,46%, до 97,51 пункта. Рост курса американской валюты негативно сказывается на цене сырьевых товаров, в том числе и нефти, которые становятся дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

При этом трейдеры слабее отреагировали на данные о количестве действующих буровых установок. Как сообщила американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), число нефтяных буровых в США по итогам недели к 14 декабря сократилось на четыре единицы, до 873 штук.