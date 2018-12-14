МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний завершили торги пятницы на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в минусе, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,16%, до 6,19 доллара, "Новатэка" — на 1,65%, до 172,2 доллара, "Лукойла" — опустилась на 0,99%, до 76 долларов. Бумаги "Газпрома" подешевели на 1,22%, до 4,62 доллара, "Газпром нефти" — на 0,55%, до 26,95 доллара.

Цена расписок "Норникеля" уменьшилась на 0,66%, до 19,64 доллара, НЛМК — на 0,96%, до 22,72 доллара, "Северстали" — на 0,86%, до 13,9 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,25%, до 1,19 доллара, Сбербанка — на 3,17%, до 10,99 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 2,94%, до 16,5 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" сократилась на 0,52%, до 13,44 доллара, "Ленты" — выросла на 0,33%, до 3,06 доллара. Бумаги АФК "Система" подешевели на 0,17%, до 2,36 доллара.