БАКУ, 16 дек /ПРАЙМ/. Компания BP планирует пробурить четыре новые скважины на нефтегазовых месторождениях Азербайджана в 2019 году, сообщил вице-президент BP Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.

"Две разведочные скважины будут пробурены на мелководье Абшерона (проект SWAP), по одной скважине — на блоке месторождений "Шафаг-Асиман" и оншорном месторождении "Гобустан", — приводит его слова агентство Trend.

Асланбейли отметил, что в зависимости от результатов данных бурений будут рассмотрены планы на последующие годы.

Что же касается планов по добыче, то как отметил собеседник агентства, добычу с крупнейших месторождений страны – "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шах Дениз" планируется поддержать на таком же уровне, что и в этом году (среднесуточная добыча на АЧГ составила 588 тысяч баррелей нефти, на "Шах Дениз" — 48 миллионов кубометров газа).

BP Azerbaijan является оператором месторождений "Шах Дениз", Азери-Чираг-Гюнешли, Shallow Water Absheron Peninsula, Шафаг-Асиман и Гобустан.

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году, в 2017 году было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года. Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" был подписан четвертого июня 1996 года.

Долевое распределение участия как по "Шафаг-Асиман", так и по SWAP между SOCAR и ВР составляет 50 на 50 процентов. Прогнозируемые запасы блока "Шафаг-Асиман" составляют 500 миллиардов кубометров газа и 65 миллионов тонн конденсата.

В сухопутном месторождении "Гобустан" ВР принадлежит 61 процент. В рамках сделки, одобренной SOCAR, BP пробурит одну разведочную скважину для оценки потенциала месторождения.