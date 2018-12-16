ДОХА, 16 дек — ПРАЙМ. Катар вложит 20 миллиардов долларов в энергетические проекты в США в течение пяти лет, сообщил госминистр по делам энергетики Катара Саад бен Шрида аль-Кааби в воскресенье, выступая на Дохийском форуме.

"Мы видим, что США являются очень перспективными с точки зрения вложения средств, они будут развиваться, поэтому хотим инвестировать и планируем вложить в течение пяти лет 20 миллиардов долларов в разные проекты и в разных местах на территории США, проекты, связанные с сжиженным природным газом, добычей нефти и газа", — сказал аль-Кааби.

По его словам, инвестиции Катара в проекты по производству СПГ в США позволят Дохе добавить 60 миллионов тонн в день к его производственным возможностям.