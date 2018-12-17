МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Международный энергетический концерн Uniper и японская транспортная компания Mitsui O.S.K. Lines (MOL) достигли соглашения о строительстве плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ) в немецком Вильгельмсхафене, следует из сообщения Uniper.

Запланированная пропускная способность терминала составит 10 миллиардов кубометров газа в год, мощности по хранению СПГ на терминале составят 263 тысячи кубометров. Терминал может приступить к работе не раньше второй половины 2022 года.

По условиям сделки, MOL будет владеть, управлять и финансировать терминал, в то время как Uniper выступит в роли разработчика проекта и будет взаимодействовать с регуляторами, а также с другими участниками рынка для продажи им мощностей по регазификации СПГ.

"Мы рады, что нам удалось привлечь такого опытного партнера, как Mitsui OSK Lines, для строительства первого в Германии терминала СПГ", — приводятся в пресс-релизе слова члена совета директоров Uniper Кита Мартина (Keith Martin).

Кроме этого, компании заключили обязывающее соглашение о транспортировке, в соответствии с которым MOL будет предоставлять Uniper мощности по перевозке СПГ в объеме 180 тысяч кубометров СПГ начиная с декабря 2020 года. Uniper будет использовать эти мощности для отгрузки СПГ из Фрипорта (США).

Mitsui O.S.K. Lines — японская транспортная компания, специализирующаяся на морских перевозках. Является одним из крупнейших в мире операторов по перевозке СПГ.